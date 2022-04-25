Kahramanmaraş'ta komşular arası çıkan kavgada kan aktı

Kahramanmaraş'ta komşular arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 14 yaşındaki kız hayatını kaybederken, babası ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi İğde Mahallesi’nde komşu olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. adlı şahıs, evden aldığı tüfeği ile komşusu Hasan (45) ile 14 yaşındaki kızı Sıla Marangoz’un üzerine ateş açtı.

Baba ve kızını av tüfeğiyle vurdu

Kanlar içinde kalan baba ve kızının yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Küçük kız hayatını kaybetti

Durumu ağır olan 14 yaşındaki Sıla, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kızın cenazesi, savcılık incelemesi için morga konuldu. Jandarma ekipleri, olayın faili M.T.’yi gözaltına aldı.

Mahallede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.