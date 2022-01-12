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    Kahramanmaraş'ta köpeklerden kaçan çocuk direğe tırmandı

    Türkoğlu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 16:00
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    Kahramanmaraş'ta köpeklerden kaçan çocuk direğe tırmandı

    Türkiye'de sokak köpeği sorunu devam ediyor.

    Gaziantep'te geçtiğimiz ay yaşanan trajik olayla ülkenin gündemine gelen konu sıcaklığını koruyor.

    2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki küçük Asiye'nin tedavisi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iktidar belediyelerinde, sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklar inşa etme çalışmaları devam ediyor.

    Kahramanmaraş'ta köpeklerden kaçan çocuk direğe tırmandı VİDEO

    SALDIRIDAN DİREĞE TIRMANARAK KURTULDU

    Bu çalışmalar devam ederken sokaklarda köpek tehlikesi de sürüyor.

    Bu tehlikenin son örneği, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşandı.

    Yolda yürüyen bir çocuk, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

    Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı.

    Kahramanmaraş ta köpeklerden kaçan çocuk direğe tırmandı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.

    Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.

    Kahramanmaraş ta köpeklerden kaçan çocuk direğe tırmandı #2


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