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Kahramanmaraş'ta köpeklerden kaçan çocuk direğe tırmandı

Kahramanmaraş'ta köpeklerden kaçan çocuk direğe tırmandı

Türkoğlu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.