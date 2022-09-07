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    Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi kurtarılamadı

    Karadere'de mahallelerinin birleştirilmesi için başlatılan yeni köprü inşaatında çalışan işçi, demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti.
    • 07.09.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 18:12
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    Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi kurtarılamadı

    Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki yeni köprü inşaatında yaşanan kaza can aldı.

    Gazi ve çevre mahallelerin ilçe bağlantısını sağlayan yeni köprü inşaatında çalışan 58 yaşındaki işçi Muhsin Polat, talihsiz bir kaza geçirdi.

    Demir çubukların üzerine düştü

    Dengesini kaybeden Polat iskeleden, zeminde bulunan demir çubukların üzerine düştü.

    Kaza etkisiyle ağır yaralanan işçi kanlar içerisinde kalırken, çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Kahramanmaraş ta köprü inşaatından düşen işçi kurtarılamadı #1

    Yaralı işçi kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre, ilk müdahale sonrası, ambulansla Ekinözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta köprü inşaatından düşen işçi kurtarılamadı #2


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