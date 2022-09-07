Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi kurtarılamadı

Karadere'de mahallelerinin birleştirilmesi için başlatılan yeni köprü inşaatında çalışan işçi, demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki yeni köprü inşaatında yaşanan kaza can aldı.

Gazi ve çevre mahallelerin ilçe bağlantısını sağlayan yeni köprü inşaatında çalışan 58 yaşındaki işçi Muhsin Polat, talihsiz bir kaza geçirdi.

Demir çubukların üzerine düştü

Dengesini kaybeden Polat iskeleden, zeminde bulunan demir çubukların üzerine düştü.

Kaza etkisiyle ağır yaralanan işçi kanlar içerisinde kalırken, çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Yaralı işçi kurtarılamadı

İHA'nın haberine göre, ilk müdahale sonrası, ambulansla Ekinözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.