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    Kahramanmaraş'ta kumar baskını

    34 şüpheliye 107 bin 10 lira para cezası uygulanan kumarhane baskınında, 3 iş yeri mühürlenerek kapatıldı.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 09:48
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    Kahramanmaraş'ta kumar baskını

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, özellikle geceleri gizli yer ayarlayarak toplu halde kumar oynayanlara yönelik çalışma yaptı.

    Bu kapsamda kumar oynanan 2’si güvenlik kamerası ile kontrol edilen 3 yer tespit edildi.

    34 KİŞİ YAKALANDI

    3 ayrı adrese şok baskın düzenlendi. Baskınlarda 34 kişi yakalanırken, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz kağıtları ele geçirildi.

    Kahramanmaraş ta kumar baskını #1

    107 BİN 100 LİRA PARA CEZASI

    34 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 107 bin 100 lira para cezası uygulandı. 3 iş yerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi. Yakalanan şahıslardan ikisi hakkında, çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

    Kahramanmaraş ta kumar baskını #2

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