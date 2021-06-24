Dolandırılan kuyumculara satılan sahte altın bilekliklerin 13 gram olması polisin dikkatini çekti. Birçok ilde aynı yöntemle dolandırıcılık yapılan şahıslara, 210 polis ile operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 26 Şubat tarihinde bir kişi, kuyumcuya giderek 13 gram ağırlığında altın kadın bilekliği sattı.

Üzerinde 22 ayar ibaresi bulunan bilekliğin sahte olduğu fark edildi. Kuyumcu, durumu polise bildirdi.

Dolandırıcıların kimliği tespit edilerek yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Aynı gün içinde Hatay'da 13.92 gram, 1 Mart'ta Malatya'da 13.24 gram, 2 Mart'ta da Elazığ'da 13.24 gram ağırlığında sahte altın kadın bilekliği ile kuyumcuların dolandırıldığı açığa çıktı.

5 gün içinde dolandırılan 4 kuyumcudaki sahte altınların ağırlıklarının 13 gram olması ekiplerin dikkatini çekti.

ÖZEL EKİP KURULDU

İncelemelerde gramajların yanındaki şekillerin de aynı olduğu belirlenince, aynı kişi veya kişilerce üretilmiş olabileceği değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.

Kahramanmaraş’ta kuyumcuları dolandıran sahte altın şebekesi çökertildi VİDEO



GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

Olayın yaşandığı illerle irtibata geçildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

Kimlikleri belirlenen şahısların birbiri ile bağlantılı oldukları belirlendi.

ŞEBEKE OLDUKLARI BELİRLENDİ

Ayrıca sahte altınların, Kahramanmaraş'ta 4 ruhsatsız atölyede üretildiği keşfedildi.

Dolandırıcılığın bir şebeke tarafından yapıldığı tespit edildi.

Adım adım takip edilen şebekenin Adıyaman, Bingöl, Adana, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye ve Sivas dahil birçok ilde aynı yöntem ile dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şebeke 4 ay boyunca takip edildi.

Önceki gün, Özel harekat polislerinin de desteği ile Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta 30 ayrı adrese 210 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda piyasaya sürülmeye hazır; tamamı sahte 21 kolye, 17 çift küpe, 42 bileklik, 1 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 3 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 12 farklı kuyumcu adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte altın yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

DÜŞÜK AYARDA ALTINLA KAPLADILAR

Şüphelilerin değersiz madenlerin üzerini düşük ayarda altınla kapladığı, üzerine 22 ayar damgası vurup kuyumculara sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.