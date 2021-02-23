Kahramanmaraş'ta kuyumcunun fazla verdiği 10 bin 800 lirayı iade etti

Altın bozdurduğu kuyumcunun kendisine fazladan verdiği 10 bin 800 lirayı iade etti. Hatayı yapan kuyumcu çalışanı, fazla para verdiğini güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince anladı.

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çalışan Murat Emre Doğan, borcu olan 80 bin lirayı kapatmak için bir yakınından borç altın aldı.

Altınları dün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcuda bozduran Doğan, daha sonra borçlarını ödedi ancak parası bitmedi. İlk önce birkaç yere eksik ödeme yaptığını düşünen Doğan, yaptığı ödemeleri bozdurduğu altının fiyatı ile karşılaştırınca kuyumcunun kendisine 10 bin 800 lira fazla verdiğini tespit etti.

BAŞKA MÜŞTERİYE CEVAP VERİRKEN HESABI KARIŞTIRDI

Murat Emre Doğan, bugün sabah saatlerinde kuyumcuya gelerek dün bozdurduğu altın karşılığında kendisine 10 bin 800 lira fazladan ödeme yapıldığını belirtip, iade etmek istediğini söyledi.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelenince kuyumcu çalışanı Sedat Zabun'un, parayı sayarken başka bir müşterinin sorusuna cevap verdiği sırada hata yaptığı ortaya çıktı.

'HARAM, GÜNAHTIR' DEYİP PARAYI GERİ VERDİM

Murat Eme Doğan, kuyumcuya geldiğinde park yeri bulamadığı için aracını ikinci sıraya park ettiğini, bu nedenle de parayı saymadan aceleyle çıktığını belirterek, "Bir arkadaşımdan emanet aldığım altını bozdurdum. Güvendiğim yer olduğu için parayı sayma gereği bile duymadım. Ödemelerim vardı, onları ödedim. Akşam üzeri işe gittiğimde orada hesabı yapınca 10 bin 800 lira gibi yüklü miktarda fazla bir paranın olduğunu fark ettim. Arkadaşlar sıkıntıya girmesin diye de akşamdan haber gönderip parayı sabah iade edeceğimizi söyledik. Şimdi de emaneti getirip teslim ettik. 'Haram günahtır' deyip parayı geri verdim.80 bin lira bir borcum var ve emanet aldığımız altınla da aciliyeti olan ufak tefek borçları kapattık." diye konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

Murat Emre Doğan'a 10 bin 800 lirayı yanlışlıkla veren kuyumcu çalışan Sedat Zabun ise ilk önce böyle bir hata yapacağına inanamadığını, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince fark ettiği söyledi.

Doğan'a teşekkür eden Zabun, "Yoğunluktan dolayı dalgınlıkla vermişim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşımız helal süt emmiş. Allah razı olsun parayı getirdi, para cebimizde kaldı." dedi.