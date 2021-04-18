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Kahramanmaraş'ta mantı günü karantinası
Mantı gününe katılan kadının Kovid-19 testi pozitif çıkınca 8 daire karantinaya alındı.
- İHA
- 18.04.2021 - 23:47
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edildi.
8 DAİRE KARANTİNAYA ALINDI
Bunun üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.