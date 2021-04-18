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    Kahramanmaraş'ta mantı günü karantinası

    Mantı gününe katılan kadının Kovid-19 testi pozitif çıkınca 8 daire karantinaya alındı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 23:47
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    Kahramanmaraş'ta mantı günü karantinası

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edildi.

    8 DAİRE KARANTİNAYA ALINDI

    Bunun üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

    Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

    Kahramanmaraş ta mantı günü karantinası #1

    Kahramanmaraş ta mantı günü karantinası #2

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