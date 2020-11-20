Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi

Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi

Maske takmayan bir kadın, kendisine ceza yazılacağını anlayınca polisten özür dileyerek çalışmadığını ve maskeyi unuttuğunu söyledi. Kadına 900 lira ceza yazıldı.