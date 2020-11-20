- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi
Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi
Maske takmayan bir kadın, kendisine ceza yazılacağını anlayınca polisten özür dileyerek çalışmadığını ve maskeyi unuttuğunu söyledi. Kadına 900 lira ceza yazıldı.
- İHA
- 20.11.2020 - 15:37
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Ekipler, uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uyguladı.
Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda denetim yapan polis ekipleri, maskesiz yürüyen iki kadını durdurarak kimlik sorgusu yaptı.
"ÇALIŞMIYORUM ZATEN, ÖZÜR DİLERİM"
Maskesi olmayan kadın ceza yazılacağını anlayınca, “Çalışmıyorum zaten, unuttum özür dilerim.” dedi.
Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi VİDEO
900 LİRA CEZA YAZILDI
Maske takmayan kadına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası tatbik edildi.
MASKESİNİ TAKIP DEVAM ETTİ
Maskesini takan kadın daha sonra yoluna devam etti.