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    Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi

    Maske takmayan bir kadın, kendisine ceza yazılacağını anlayınca polisten özür dileyerek çalışmadığını ve maskeyi unuttuğunu söyledi. Kadına 900 lira ceza yazıldı.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 15:37
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    Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi

    Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

    Ekipler, uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uyguladı.

    Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda denetim yapan polis ekipleri, maskesiz yürüyen iki kadını durdurarak kimlik sorgusu yaptı.

    "ÇALIŞMIYORUM ZATEN, ÖZÜR DİLERİM"

    Maskesi olmayan kadın ceza yazılacağını anlayınca, “Çalışmıyorum zaten, unuttum özür dilerim.” dedi.

    Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi VİDEO


    900 LİRA CEZA YAZILDI

    Maske takmayan kadına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası tatbik edildi.

    MASKESİNİ TAKIP DEVAM ETTİ

    Maskesini takan kadın daha sonra yoluna devam etti.

    Kahramanmaraş ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi #1

    Kahramanmaraş ta maske takmayan kadın, polisten özür diledi #2

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