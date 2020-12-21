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    Kahramanmaraş'ta mermiyi delmeye çalıştı: 2 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde matkapla mermiyi delmeye çalışan döşeme ustası ve çırağı yaralandı.
    • AA
    • 21.12.2020 - 17:14
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    Kahramanmaraş'ta mermiyi delmeye çalıştı: 2 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'nde döşemecilik yapan 34 yaşındaki Murat T, ikinci el olarak satın aldığı koltuğun içinde menşei belirlenemeyen uzun namlu silaha ait bir mermi buldu.

    Murat T'nin matkapla mermiyi delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada, döşeme ustası ve yanındaki çırağı 13 yaşındaki F.P. yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mermi maktap

    Mermi maktap

    Mermi maktap

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