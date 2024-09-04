AA
Kahramanmaraş'ta yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Henüz sürücüsü bilinmeyen minibüs, Afşin Sarız yolunda ilerlediği sırada, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.
10 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri ekiplerinin incelemesi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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