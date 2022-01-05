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    Kahramanmaraş'ta miniklerden jandarmaya atkı hediyesi

    Kahramanmaraş'ta öğrenciler kendi imkanları ile örmüş oldukları atkıları jandarma ekiplerine hediye etti.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 19:44
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 19:47
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    Kahramanmaraş'ta miniklerden jandarmaya atkı hediyesi

    Kahramanmaraş'ta Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri örmüş oldukları atkıları hediye için okul müdürü, sınıf öğretmenleri ve öğrenciler Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

    ÖRDÜKLERİ ATKILARI MEHMETÇİK'E VERDİLER

    Öğrenciler ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek örmüş oldukları atkıları personellere takdim etti.

    ÖĞRENCİLERE İKRAMDA BULUNDULAR

    Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Jandarma Komutanlığı personeli, çiçek ve okuma kitapları takdim ederek pasta ve çay ikramında bulundu.

    Kahramanmaraş'ta miniklerden jandarmaya atkı hediyesi VİDEO

    Kahramanmaraş ta miniklerden jandarmaya atkı hediyesi #1

    Kahramanmaraş ta miniklerden jandarmaya atkı hediyesi #2

    Kahramanmaraş ta miniklerden jandarmaya atkı hediyesi #3

    Kahramanmaraş ta miniklerden jandarmaya atkı hediyesi #4


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