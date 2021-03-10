Kahramanmaraş'ta miras için kardeşini öldürdü: Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta miras için kardeşini öldürdü: Tutuklandı

Miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Mehmet Etli'yi öldüren Yılmaz Aksu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'taki Şazibey Mahallesi'ndeki odun ambarında bir süre önce Etli olan soyadını değiştiren Yılmaz Aksu ile kardeşi Mehmet Etli arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aksu, otomobilinden aldığı av tüfeği ile kardeşi Etli'ye ateş edip kaçtı.

KATİL ZANLISI AĞABEY YAKALANDI

Mehmet Etli olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan ağabeyi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Yılmaz Aksu, sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

















