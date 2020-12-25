Kahramanmaraş'ta nehre düşen otomobilden son anda kurtuldu

Nehre düşen sürücü, dondurucu suda boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri kıyısındaki cadde üzerinde seyir halinde olan H.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Otomobil, Ceyhan Nehri’nin dondurucu soğuktaki suyuna düştü.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Suya gömülen araçtan kendi imkanları ile çıkamayan H.D, ‘beni kurtarın’ diye feryat etmeye başladı.

Olay yerine yakın bir noktada yaşayan Eshabil Gül isimli genç, sürücünün feryadını duydu.

TANIMADIĞI GENÇ HAYATINI KURTARDI

Evinden çıkan Gül, kendi hayatını da riske atarak hiç düşünmeden sürücüyü araçtan son anda çıkarmayı başardı.

Sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OTOMOBİL SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ceyhan Nehri’ne düşen aracı çıkarmak için Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri seferber oldu.

Dalgıç kıyafetleri ile suya giren itfaiye erlerinin halat bağladığı otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.



