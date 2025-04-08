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İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet sürücüleri bulvar üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek uzaklaşırken motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın, onu bir süre kovaladı.

Daha sonra motosikletine dönen şahıs, otomobilin yanına gelerek belinden çıkardığı metal çubukla aracın camını kırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Bu sırada aracın başına dönen otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücüsü bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.