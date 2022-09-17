Kahramanmaraş'ta, 'öğretmenim' deyip cinsel istismarda bulundu

Kendisini öğretmen olarak tanıtıp otomobile aldığı 11 yaşındaki H.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Mustafa Gökot, yakalandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi H.Y.’nin (11) okula giderken, kendisini ‘öğretmen’ olarak tanıtan Mustafa Gökot isimli bir şahıs tarafından otomobilde cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

H.Y., yaşadıklarını öğretmenlerine anlatınca, devreye jandarma ekipleri girdi. Kısa sürede yakalanan Mustafa Gökot, H.Y. tarafından da teşhis edildi.

Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiası

DHA’nın haberine göre; Mustafa Gökot'un, 2 yıl önce de 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

Şüpheliler serbest kalmıştı

4 kişinin istismarına uğradıktan sonra hamile kalan kızın annesinin ihbarıyla jandarma, aralarında Mustafa Gökot'un da olduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Gökot dahil şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.