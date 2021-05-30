Kahramanmaraş'ta olay çıkaran Gülcan'ın cezası belli oldu

Polislerle maske tartışması yaşayıp, güzellik merkezi ve halk otobüsünde çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç., çay bahçesindeki garsonu tehdit ettiği gerekçesiyle 3 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç., çıkardığı olaylarla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

16 Şubat 2020'de Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde oturduğu masanın sandalyesini devirmiş, kendisini uyaran garsonlardan Yaşar Yıldız'a hakaret edip tokat atmıştı.

GARSONA KÜLLÜK FIRLATTI

Ardından da masadaki küllüğü, peçeteliği ve su şişesini Yıldız'ın kafasına fırlatan Gülcan Ç., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yıldız da hastaneden aldığı raporla karakola giderek kadın hakkında şikâyetçi olmuş, soruşturma sonunda Gülcan Ç. hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açılmıştı.

3 AY 22 GÜN HAPİS ALDI

7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Gülcan Ç., hakaret ve kasten yaralama suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza 3 bin 260 lira adli para cezasına dönüştürüldü. Mahkeme Gülcan Ç.'yi ayrıca tehdit suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezasına çaptırdı.

POLİSLERLE MASKE TARTIŞMASI: ARTİSTLİĞİNİZ KİME

Gülcan Ç., 10 Aralık 2020'de Trabzon Bulvarı'nda maskesiz dolaşırken kendisini uyaran polislere tepki gösterip maske takmamış, bunun üzerine kimlik isteyen polislere de "Artistliğiniz kime ya" diyerek zorluk çıkarmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek polisleri tehdit eden Gülcan Ç'ye maske takmadığı için 900 lira idari para cezası yazılarak polise mukavemet suçundan hakkında adli işlem yapılmıştı.

GÜZELLİK MERKEZİNİN CAMLARINI YUMRUKLADI

Gülcan Ç., 12 Ocak 2021'de de Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine maskesiz girmişti. Çalışanların uyarısı üzerine maskesini takıp çenesinin altına indiren Gülcan Ç., tekrar uyarılması üzerine "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim ikinciyi yazmaları sıkar" diyerek çalışanların üzerine yürüyüp olay çıkarmıştı. İhbar üzerine gelen polislerin dışarı çıkardığı Gülcan Ç., güzellik merkezinin camlarını yumruklamış, şikayet üzerine gözaltına alınarak karakola götürülmüştü.

Kahramanmaraş'ta polisi tehdit eden kadın yine olay çıkardı

HALK OTOBÜSÜNDE DE OLAY ÇIKARDI

Gülcan Ç., son olarak 3 Şubat 2021'de bir halk otobüsüne maskesiz binmiş, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışmıştı.

Kahramanmaraş'ta Gülcan Ç. yine olay çıkardı