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- Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
Andırın ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına müdahale sürüyor.
- AA
- 10.10.2020 - 14:38
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının bir kısmı kontrol altına alındı.
YEŞİLOVA DA YANIYOR
Yeşilova Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda ise orman yangınları başladı. Çevre illerden bölgeye arazözler gönderildi.
Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için 35 hektarlık alanda süren yangına müdahaleler devam ediyor.