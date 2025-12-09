Kahramanmaraş'ta otobüste bayılan çocuk şoförün çabası ile hastaneye yetiştirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ta takdir toplayan hareket...

Önsen-Kurtlar Mahallesi güzergâhında seyreden bir özel halk otobüsünde yolculuk yapan 17 yaşındaki M.A., aniden fenalaşarak bayıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Durumu fark eden otobüs sürücüsü, rotayı değiştirerek çocuğu hızla yakındaki Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu öğrenilen hasta, taburcu edildi.

O ANLAR KAMERADA

Yolcunun halk otobüsünde fenalaşması ve otobüsün hastaneye getirmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

17 yaşındaki çocuğun yapılan tetkiklerinde, herhangi bir problem tespit edilmediği belirtildi.