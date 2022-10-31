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- Kahramanmaraş’ta otomobil iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- 31.10.2022 - 09:31
- Güncelleme : 31.10.2022 - 10:05
Kahramanmaraş’ın Abdülhamidhan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde seyir halinde olan 46 BR 677 plakalı otomobilin sürücüsü F.B. (19), yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki bir iş yerine çarptı.
Otomobil, hurdaya döndü
Kazada sürücü F.B. ile araçta bulunan Z.G. (14), H.B. (14), Ö.F.K. (14) ve A.K.B. (14) yaralandı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada iş yerinin kapısı parçalanırken, ihbar üzenine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürüldü.
14 yaşındaki çocuk öldü
Tedavi altına alınan yaralılardan A.K.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Tedavisine devam edilen 4 yaralıdan 2'sinin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.