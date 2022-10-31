Kahramanmaraş’ta otomobil iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Abdülhamidhan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde seyir halinde olan 46 BR 677 plakalı otomobilin sürücüsü F.B. (19), yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki bir iş yerine çarptı.

Otomobil, hurdaya döndü

Kazada sürücü F.B. ile araçta bulunan Z.G. (14), H.B. (14), Ö.F.K. (14) ve A.K.B. (14) yaralandı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada iş yerinin kapısı parçalanırken, ihbar üzenine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürüldü.

14 yaşındaki çocuk öldü

Tedavi altına alınan yaralılardan A.K.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisine devam edilen 4 yaralıdan 2'sinin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.