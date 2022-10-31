Petrol
92.86
-0.97%
Euro
18.5242
-0.07%
Dolar
18.6142
0.18%
Altın
983.32
0.06%
Borsa
3911
0.83%
Bitcoin
382.834
-1.90%
BTXN Coin
10.56
-0.84%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kahramanmaraş’ta otomobil iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
    • 31.10.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş’ta otomobil iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kahramanmaraş’ın Abdülhamidhan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde seyir halinde olan 46 BR 677 plakalı otomobilin sürücüsü F.B. (19), yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki bir iş yerine çarptı.

    Otomobil, hurdaya döndü

    Kazada sürücü F.B. ile araçta bulunan Z.G. (14), H.B. (14), Ö.F.K. (14) ve A.K.B. (14) yaralandı.

    Otomobilin hurdaya döndüğü kazada iş yerinin kapısı parçalanırken, ihbar üzenine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürüldü.

    Kahramanmaraş’ta otomobil iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #1

    14 yaşındaki çocuk öldü

    Tedavi altına alınan yaralılardan A.K.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Tedavisine devam edilen 4 yaralıdan 2'sinin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kahramanmaraş’ta otomobil iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #2


    Balıkesir'de mezarlıklarda yer bulunmuyor
    3. Sayfa

    Balıkesir'de mezarlıklarda yer bulunmuyor

    'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki gösterdi
    Gündem

    'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki gösterdi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir