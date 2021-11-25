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    Kahramanmaraş'ta otomobil, kamyona arkadan çarptı

    Otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 17:56
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    Kahramanmaraş'ta otomobil, kamyona arkadan çarptı

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Karaelbistan Mahallesi girişinde Göksun istikametinden Elbistan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Hasan A. yönetimindeki 46 VJ 260 plakalı kamyonda arıza meydana geldi.

    Arızanın sebebini bulmak isteyen sürücü, kamyonunu yol kenarına park etmek için yavaşladığı sırada arkadan gelen Halil B.’nin kullandığı 46 EP 097 plakalı otomobil hızla kamyona çarptı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Hamit B. yaralandı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine burada devam edildiği bildirildi.

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeride düştü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    KAMYONA HIZLA ÇARPTI

    Öte yandan, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobilin yavaşlayan kamyona hızla çarptığı görülüyor.

    Kahramanmaraş ta otomobil, kamyona arkadan çarptı #1

    Kahramanmaraş ta otomobil, kamyona arkadan çarptı #2

    Kahramanmaraş ta otomobil, kamyona arkadan çarptı #3

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