Kahramanmaraş'ta otomobil tırın altına girdi

İHA
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırın altına girdi.
Yüreklerin ağızlara geldiği kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN OTOMOBİLDEN ÇIKARILDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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