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    Kahramanmaraş’ta, otomobilin 28 bin lira değerindeki lastikleri kesildi

    Park halindeki otomobilin 4 lastiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçakla kesildi. Araç sahibi İbrahim Koca, lastiklerin Almanya'da takıldığını ve değerinin 28 bin lira olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 13:32
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    Kahramanmaraş’ta, otomobilin 28 bin lira değerindeki lastikleri kesildi

    Kahramanmaraş’ta, Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir sitede, sabah işe gitmek için apartmandan çıkan İbrahim Koca, bahçede park halinde bulunan aracının lastiklerinin havasının inmiş olduğunu fark etti.

    Koca, lastikleri incelendiğinde kesildiğini görüp durumu polis ekiplerine bildirdi.

    “ARACIN 4 LASTİĞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇIYOR”

    Kimseyle herhangi bir husumeti olmadığını belirten İbrahim Koca, "Sabaha karşı site bahçesine yaklaşan otomobilden inen bir kişi, aracın 4 lastiğini defalarca bıçaklayıp kaçıyor. Lastikleri de daha yeni almıştık. Almanya'da takılıp buraya geldi. Sadece 3 bin 500 kilometre yol yapmış lastikler.

    Kahramanmaraş’ta, otomobilin 28 bin lira değerindeki lastikleri kesildi #1

    “TANESİ 7 BİN LİRA VE ZARARIMIZ 28 BİN LİRA”

    Lastiklerin tanesi 7 bin lira ve zararımız 28 bin lira. Hiç kimseyle bir husumetimiz yok ve kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bunun bir an önce emniyet tarafından çözülmesini ve yapan kişinin yakalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

    Kahramanmaraş’ta, otomobilin 28 bin lira değerindeki lastikleri kesildi VİDEO

    Kahramanmaraş’ta, otomobilin 28 bin lira değerindeki lastikleri kesildi #2

    Kahramanmaraş’ta, otomobilin 28 bin lira değerindeki lastikleri kesildi #3

    Kahramanmaraş’ta, otomobilin 28 bin lira değerindeki lastikleri kesildi #4

    Kahramanmaraş’ta, otomobilin 28 bin lira değerindeki lastikleri kesildi #5


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