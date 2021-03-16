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    Kahramanmaraş'ta otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

    Onikişubat İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, kendiliğinden hareket eden otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 02:06
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    Kahramanmaraş'ta otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yavuz Ç. (36), 46 PE 585 plakalı otomobilini park ederek 3 yaşındaki Umut K. ile araçtan indi.

    Bir müddet sonra, park halindeki otomobilin kendiliğinden hareket etmesi sonucunda, otomobilin dışında bekleyen Umut K’ya çarptı.

    KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Umut K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş ta otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti #1

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