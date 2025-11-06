Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Güney hayatını kaybetti

- Kahramanmaraş’ta 8 yaşındaki Güney Kayabaşı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- Kazanın ardından öfkeli vatandaşlar sürücüye saldırdı; polis duruma müdahale etti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Merkez ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, B.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük Güney Kayabaşı’na çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk, ağır şekilde yaralandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Güney’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
SÜRÜCÜYE LİNÇ GİRİŞİMİ
Kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar, aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü B.B.’ye saldırdı.
Polis ekipleri, sürücüyü kalabalığın elinden kurtararak güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırdı. B.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Güney Kayabaşı’nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.