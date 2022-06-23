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    Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki gence otomobil çarptı. Kameralara anbean yansıyan kazada Doğukan A. olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 23.06.2022 - 21:25
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 21:34
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    Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

    Hürriyet Mahallesi TOKİ Konutları önünde çevre yolundan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Doğukan A'ya, E.A'nın kullandığı 34 DOC 386 plakalı otomobil çarptı.

    Bölgedeki polis ekiplerince haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Sağlık görevlileri Doğukan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

    Kaza anı kameralara yansıdı

    Bu arada otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    AA'nın haberine göre, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobilin çarpması ve gencin havaya savrulması yer alıyor.

    Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti VİDEO

    Kahramanmaraş ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti #1

    Kahramanmaraş ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti #2

    Kahramanmaraş ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti #3


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