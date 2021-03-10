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- Kahramanmaraş'ta otomobille keçi kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta otomobille keçi kaçıran 3 şüpheli yakalandı
çaldıkları keçiyi otomobilin arka koltuğuna koyup kaçan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 10.03.2021 - 17:49
- Güncelleme : 10.03.2021 - 18:05
Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'taki Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde iki kardeş küçükbaş hayvanlarını otlatırken, sürüye bir otomobil yaklaştı.
Otomobilden inenler, keçilerden birini alıp araca koyarak kaçtı.
İhbar üzerine jandarma ekipleri aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamacayla otomobil durduruldu, içindeki E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) gözaltına alındı.
KEÇİ ARKA KOLTUKTA BULUNDU
Çalınan keçi de otomobilin arka koltuğundan bulundu.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.