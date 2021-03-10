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    Kahramanmaraş'ta otomobille keçi kaçıran 3 şüpheli yakalandı

    çaldıkları keçiyi otomobilin arka koltuğuna koyup kaçan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 18:05
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    Kahramanmaraş'ta otomobille keçi kaçıran 3 şüpheli yakalandı

    Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'taki Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde iki kardeş küçükbaş hayvanlarını otlatırken, sürüye bir otomobil yaklaştı.

    Otomobilden inenler, keçilerden birini alıp araca koyarak kaçtı.

    İhbar üzerine jandarma ekipleri aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamacayla otomobil durduruldu, içindeki E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) gözaltına alındı.

    KEÇİ ARKA KOLTUKTA BULUNDU

    Çalınan keçi de otomobilin arka koltuğundan bulundu.

    Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Kahramanmaraş ta otomobille keçi kaçıran 3 şüpheli yakalandı #1


    Kahramanmaraş ta otomobille keçi kaçıran 3 şüpheli yakalandı #2

    Kahramanmaraş ta otomobille keçi kaçıran 3 şüpheli yakalandı #3

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