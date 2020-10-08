Tünel çıkışında başıboş halde gezen ineğe, otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta bulunan Göksun tünellerinde kaza meydana geldi.

Sürücüsünün plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı.

İNEK HAVAYA SAVRULDU

Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü.

Kahramanmaraş'ta otoyoldaki ineğe otomobil çarptı VİDEO







AYAĞI KIRILDI

Kazada otomobildekiler yara almazken, ineğin ayağının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı tünellerdeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

SAHİBİ ARANIYOR

Jandarma, küpe numarasından ineğin sahibini arıyor.



