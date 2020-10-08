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    Kahramanmaraş'ta otoyoldaki ineğe otomobil çarptı

    Tünel çıkışında başıboş halde gezen ineğe, otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 12:11
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    Kahramanmaraş'ta otoyoldaki ineğe otomobil çarptı

    Kahramanmaraş’ta bulunan Göksun tünellerinde kaza meydana geldi.

    Sürücüsünün plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı.

    İNEK HAVAYA SAVRULDU

    Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü.

    Kahramanmaraş'ta otoyoldaki ineğe otomobil çarptı VİDEO


    AYAĞI KIRILDI

    Kazada otomobildekiler yara almazken, ineğin ayağının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı tünellerdeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    SAHİBİ ARANIYOR

    Jandarma, küpe numarasından ineğin sahibini arıyor.

    Kahramanmaraş ta otoyoldaki ineğe otomobil çarptı #1

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