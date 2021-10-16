Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 5'inci katından düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının düşme anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, evin içindeki 93 yaşındaki Cennet Şener iddiaya göre pencereden bakarken dengesini kaybedip bir anda yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti.

DÜŞME ANI KAMERADA

Yaşlı kadının düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakınlarının etrafına toplandığı görüldü. Olay sonrası polisin incelemesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti VİDEO























