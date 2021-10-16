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    Kahramanmaraş'ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 5'inci katından düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının düşme anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 20:52
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 21:14
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    Kahramanmaraş'ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, evin içindeki 93 yaşındaki Cennet Şener iddiaya göre pencereden bakarken dengesini kaybedip bir anda yere düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti.

    DÜŞME ANI KAMERADA

    Yaşlı kadının düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakınlarının etrafına toplandığı görüldü. Olay sonrası polisin incelemesi sürüyor.

    Kahramanmaraş'ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti VİDEO

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti #1

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti #2

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti #3

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti #4

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti #5

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti #6

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