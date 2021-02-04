Kahramanmaraş'ta penseyle diş çekme anı

Penseyle yapılan diş çekimi, sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş, arkadaşının çürüyen dişini penseyle çekti.

Onikişubat ilçesinde bir markette çalıştığı öğrenilen İsmail Vaisoğlu, akşam saatlerinde çürüyen dişinin hem ağrıdığını hem de sallandığını arkadaşı Mesut Çürük'e söyleyerek dişini çekmesini istedi.

ARKADAŞININ DİŞİNİ PENSEYLE ÇEKTİ

Arkadaşına yardım etmek isteyen Mesut Çürük, eline pense alarak sallanan dişi çekmeye çalıştı.

Birkaç denemenin ardından dişi çekmeyi başaran Çürük, daha sonra çektiği dişi arkadaşına verdi. Penseyle diş çekimini izleyenler, gülmekten kendilerini alamadı.

Arkadaşının dişini penseyle çekti ViDEO