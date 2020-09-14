Kahramanmaraş'ta polis memuru Ali Kaya’nın öldüğü kaza kamerada

Marketten çıkarken alkollü sürücünün çarptığı polis memurunun, otomobilden kaçmak için hamle yaptığı ancak çabalarının boşa gittiği kamera kaydı görüntülerine yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı'nda, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kaya’ya (35), alışveriş yaptığı marketten çıkarak yolun karşısına geçeceği sırada Mehmet Turhan (19) yönetimindeki 02 EG 125 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Kaya, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Ali Kaya, memleketi Adıyaman'da bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Turhan'ı gözaltına aldı. Yapılan kontrolde 0.93 promil alkollü çıkan Turhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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OTOMOBİLİ FARK EDİYOR AMA KAÇAMIYOR

Görüntülerde elinde poşetlerle marketten çıkan Ali Kaya, yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Bu sırada otomobilin geldiğini fark eden ve kaçmaya çalışan Kaya, aracın çarpması ile önce havaya savruluyor ardından da park halindeki otomobilin üzerine düşüyor.

Görüntülerin devamında kazayı görenlerin olay yerine koşması yer alıyor.