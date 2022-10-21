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    Kahramanmaraş'ta polise saldırı

    Gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Takviye ekiplerin desteğiyle düzenlenen operasyonda 1 şüpheli etkisiz hale getirilirken, 1 şüpheli de yakalandı.
    • 21.10.2022 - 13:52
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    Kahramanmaraş'ta polise saldırı

    Sabah saatlerinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bir kişi, gasbedildiğini, ardından da darbedilerek alıkonulduğunu iddia etti.

    Söz konusu kişinin ihbarı üzerine Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'ndeki bir eve soruşturma için giden ekipler, kapıyı açan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

    Saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

    1 zanlı etkisiz hale getirildi

    Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de sevk edildi.

    Düzenlenen operasyonda 1 zanlı etkisiz hale getirildi, 1 şüpheli yakalandı.

    Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Kahramanmaraş ta polise saldırı #1

    Herhangi bir terör bağlantısı yok

    İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile birlikte bölgedeki operasyonu yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

    Cebeloğlu, “Yaşananlar asayiş olayı, herhangi bir terör bağlantısı bulunmamaktadır.” diye konuştu.

    Kahramanmaraş ta polise saldırı #2

    Güvenlik kamerasına yansıdı

    Bu arada yaşanan saldırının ardından biri kadın 3 şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelilerin bölgedeki bir hamama saklanmak amacıyla girmeleri, çevredeki sokaklarda koşturmaları ve olayda belini tutarak kaçmaya çalışan bir zanlının polis ekiplerince yakalanması yer aldı.

    Kahramanmaraş ta polise saldırı #3


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