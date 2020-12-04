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    Kahramanmaraş’ta polisi şehit eden katil zanlısı öldü

    Kahramanmaraş’ta polisi şehit eden katil zanlısı öldü

    Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı sonucu polis memuru Barış Göl’ü şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.12.2020 - 03:45
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 08:47
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    Antalya'da cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı.

    Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, özel harekat polisinin katıldığı operasyonla yakalandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yakalan ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek binasına getirilen katil zanlısı Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Katil zanlısı Muhammet Karataş'ın Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

    Kahramanmaraş’ta polisi şehit eden katil zanlısı öldü #1

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