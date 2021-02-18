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    Kahramanmaraş'ta polisten ele geçirilen kaçak telefonlarla 'uzay' mesajı

    Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirdiği telefonlarla uzay mesajı verdi.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 19:20
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 19:22
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    Kahramanmaraş'ta polisten ele geçirilen kaçak telefonlarla 'uzay' mesajı

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağını cep telefonu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu ilçede kaçak cep telefonu satışı yapan M.Y, M.K, T.T, C.T, A.İ.Y. ve E.Ç’nin işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

    800 BİN LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

    İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değere yaklaşık 800 bin lira olan 111 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

    MİLLİ UZAY PROGRAMI'NA GÖNDERME

    Polis ekipleri, ele geçirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarıyla “Uzay” yazarak ‘Milli Uzay Programı’na dikkat çekti.

    Kahramanmaraş ta polisten ele geçirilen kaçak telefonlarla uzay mesajı #1

    Kahramanmaraş ta polisten ele geçirilen kaçak telefonlarla uzay mesajı #2

    Kahramanmaraş ta polisten ele geçirilen kaçak telefonlarla uzay mesajı #3

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