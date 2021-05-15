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    Kahramanmaraş’ta polisten kaçak göçmenlere bayram ziyareti

    Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçak göçmenlere, ekipler tarafından bayram ziyareti düzenlendi. Kaçak göçmenlere tatlı ikram edilerek giyim yardımı yapıldı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 16:07
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    Kahramanmaraş’ta polisten kaçak göçmenlere bayram ziyareti

    Kahramanmaraş’ta, ülkeye kaçak yollar ile girdiği gerekçesi ile Geçici Barınma Merkezi’ne getirilen 25 Afganistan, 1 Haiti, 1 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu toplam 28 kaçak göçmen hakkında sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatıldı.

    İşlemlerinin tamamlanmasını bekleyen göçmenlere, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bayram ziyareti düzenleyerek dondurma ve tatlı ikram etti.

    GİYİM YARDIMINDA BULUNULDU

    Kaçak göçmenler ile ekipler, kendi aralarında bayramlaştı. Semaverde çay demlenerek, göçmenlere giyim yardımında bulunuldu.

    Sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenlerden Afganistan uyruklu Feyruz Çağrı, kaçak olmalarına rağmen kendilerine çok iyi davranıldığını ifade etti.

    Ailelerinden uzakta geçirdikleri bayramda, Türkiye'de polisler tarafından bayramlarının kutlandığını söyledi.

    Kahramanmaraş’ta polisten kaçak göçmenlere bayram ziyareti VİDEO

    Kahramanmaraş’ta polisten kaçak göçmenlere bayram ziyareti #1

    “BİZ BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK”

    Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diğer devletler gibi olmadığını da belirten Çağrı şu ifadeleri kullandı:

    “Böyle bir şey beklemiyorduk. Sağ olsunlar bayram günü memleketimizde gözümüz kalmadı. Tatlımız geldi, emniyet müdürü, baş komiser geldi bayramımızı mübarek ettiler. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Allah onlardan razı olsun diye konuştu.”

    Kahramanmaraş’ta polisten kaçak göçmenlere bayram ziyareti #2

    Kahramanmaraş’ta polisten kaçak göçmenlere bayram ziyareti #3

    Kahramanmaraş’ta polisten kaçak göçmenlere bayram ziyareti #4

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