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    Kahramanmaraş'ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

    Dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücü, aracıyla kullanılmayan bir evin duvarına çarpınca yakalandı.
    • AA
    • 29.09.2020 - 17:18
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 17:18
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    Kahramanmaraş'ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle Muhammet T.'ye (22) 'dur' ihtarında bulundu.

    Polisin ihtarına uymayan ve yaklaşık 15 kilometre kaçan Muhammet T., kırsal Çatova Mahallesi'nde jandarmanın da desteğiyle sıkıştırıldı.

    KULLANILMAYAN EVİN DUVARINA ÇARPTI

    Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aracıyla kullanılmayan bir evin duvarına çarpan sürücü, gözaltına alındı.

    Muhammet T. hakkında, "ehliyetsiz ve tehlikeli araç kullanmak", "drift yapmak", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "ışık ihlali" nden işlem yapıldı.

    Kahramanmaraş'ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

    Kahramanmaraş ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı #1

    Kahramanmaraş ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı #2

    Kahramanmaraş ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı #3

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