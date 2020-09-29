Kahramanmaraş'ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

Dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücü, aracıyla kullanılmayan bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle Muhammet T.'ye (22) 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan ve yaklaşık 15 kilometre kaçan Muhammet T., kırsal Çatova Mahallesi'nde jandarmanın da desteğiyle sıkıştırıldı.

KULLANILMAYAN EVİN DUVARINA ÇARPTI

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aracıyla kullanılmayan bir evin duvarına çarpan sürücü, gözaltına alındı.

Muhammet T. hakkında, "ehliyetsiz ve tehlikeli araç kullanmak", "drift yapmak", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "ışık ihlali" nden işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan şüpheli kaza yaptı