Seyir halindeki aracının camından dışarıya pompalı tüfekle ateş eden kişi, görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması üzerine yakalandı.

Kahramanmaraş’ta bir kişi seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle havaya ateş açtı ve bu anları da kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyede, durumu fark etmeleri üzerine harekete geçti.

2 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, havaya ateş eden kişinin H.K. (23) olduğunu tespit etti. V.K. ve H.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 2 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi görüntüleri sosyal medyadan paylaştı VİDEO