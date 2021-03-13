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- Kahramanmaraş’ta ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi
Ekipler tarafından arama yapılan bir ikamette 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
- İHA
- 13.03.2021 - 08:50
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri Sevdilli Mahallesinde ikamet eden şüpheli bir şahsın evinde arama yaptı.
Sulh Ceza Hakimliğince alınan arama kararı ile arama gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
EL KONULDU
Bulunan tüfeklere el konuldu.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.