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Kahramanmaraş’ta ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi

Ekipler tarafından arama yapılan bir ikamette 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.