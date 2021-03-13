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    Kahramanmaraş’ta ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi

    Ekipler tarafından arama yapılan bir ikamette 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 08:50
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    Kahramanmaraş’ta ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi

    Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri Sevdilli Mahallesinde ikamet eden şüpheli bir şahsın evinde arama yaptı.

    Sulh Ceza Hakimliğince alınan arama kararı ile arama gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    EL KONULDU

    Bulunan tüfeklere el konuldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş’ta ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi #1

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