Sahte metil alkol içerek hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Hastaneden alınan bilgiye göre, diğer 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Kahramanmaraş İl merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık durumları ağır olan Aytekin Karagenç (65), Şahin Büyüksakallı (55) ve Abdullah Çam adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden Ali Kalaycı'da kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta sahte alkolden zehirlenen 4 kişi öldü VİDEO







3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Bu arada, Aytekin K.’nin cenazesi Elbistan ilçesine götürüldü. Yoğun bakımdaki 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.