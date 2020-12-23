Kahramanmaraş'ta sahte altın satmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Kuyumcuya gelerek altın olduğunu iddia ettiği küpeyi satmak isteyen şüpheli, çalışanın durumu fark etmesiyle yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Duraklı Mahallesi'ne bağlı Sakarya Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gelen F.Ö., altın küpe satmak istediğini söyledi.

Kuyumcu Emrullah Göl, yaklaşık 2 bin lira değerindeki küpeyi şüphe üzerine atölyeye gönderdi.

SAHTE KÜPEYİ SATMAK İSTEDİ, YAKALANDI

Atölyede yapılan kontrolde madenin bakır olduğu ortaya çıktı. İş yeri çalışanları kuyumcunun kapısını kapatarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kilis’ten geldiği belirlenen F.Ö.’yü gözaltına alındı.

Olay anını anlatan Emrullah Göl, “Selamünaleyküm aleykümselam dedi ve içeri girdi. Altını aldık tarttık ve baktık ayarları falan her şeyi vardı. Parasını verecektik ancak madeni önce denedik ve altın olmadığını anladık. Bu süre zarfında kapıyı kapatıp polise bildirdik.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı