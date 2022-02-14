Kahramanmaraş’ta sahte para operasyonu

Elbistan’da, polis ekipleri 300 bin ABD doları ile toplam 135 bin lira değerinde sahte para ele geçirdi.

Kahramanmaraş’ta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, parada sahtecilik yapan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttü.

KOM ekipleri 2021 yılının Mayıs ayında düzenledikleri operasyonda, çok sayıda sahte Türk Lirası ile sahte ABD doları basımında kullanılan filigranlı kağıt ile baskı malzemeleri sahte ehliyetler, sahte yurt dışı vize evrakları ve sahte pasaporta ait malzemeler ele geçirmişti.

Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklanmıştı.

Aynı operasyonun devamı niteliğindeki çalışmada ise tutuklu olarak yargılanan şahsın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi doğrultusunda sakladığı sahte 300 bin ABD doları ile 40 bin Türk Lirası sahte paraya el konuldu.

Ayrıca, sahte paraların basımında kullanılan levhalar da ele geçirilmiş oldu.

75 BİN LİRA DEĞERİNDE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bir başka operasyonda 50’lik banknotlar halinde 20 bin lira sahte para ele geçiren KOM Grup Amirliği ekipleri, çalışmalarını devam ettirdi. Operasyon sonucunda 100’lük banknotlar halinde 75 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi.

2 KİŞİ E TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Söz konusu parada sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2’si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

TOPLAM 4 MİLYON 100 BİN LİRALIK SAHTE PARAYA EL KONULDU

Ekipler, son dönemde yapmış oldukları çalışmalar sonucunda toplam 4 milyon 100 bin liraya yakın sahte paraya el koymuş oldu. KOM Grup Amirliği ekiplerinin, bu yöndeki çalışmalarının aralıksız olarak süreceği ve vatandaşları sahte parayla mağdur etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceği vurgulandı.