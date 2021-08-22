Kahramanmaraş’ta salçaya taş attılar diye çocukları dövdü

Necati Ö. isimli bir şahıs, kuruması için bırakılan salçalara taş attıkları iddiası ile komşu çocuklarını dövdü. Çocukların dövülme anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde, Necati Ö. isimli bir şahıs, apartmanın bahçesindeki masaya kuruması için bıraktığı salçalara komşusunun çocukları K.K. (8) ile M.A.Ö.'nün (6) taş attığını ileri sürerek çocukları dövdü.

Bisikletin üzerindeyken tokatlanan çocuklar, kendilerine art arda tokat atan Necati Ö.’ye tepki veremedi.

Olanları gören apartman görevlisi Mehmet T., Necati Ö.’ye müdahale etmeden olanı biteni seyretti.

Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUKLARIN AİLESİ DARP RAPORU ALDI

Bisikletlerini bırakıp eve dönen çocuklar olanı biteni ailesine anlattı.

Kamera görüntülerini inceleyen aile, çocuklara darp raporu aldıktan sonra görüntülerle birlikte polise giderek Necati Ö.’den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Necati Ö, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş’ta salçaya attılar diye çocukları dövdü VİDEO

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“KIYAMADIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZA BAŞKA BİRİNİN EL KALDIRMASINA MÜSAADE EDEMEM”

M.A.Ö.'nün annesi Selver Özcan, Necati Ö.’nün yaptığının kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cuma günü çocuklar aşağı indikten 10 dakika sonra bir bağırma sesleri duydum. Hemen aşağı baktım, komşumun oğlumu dövdüğünü gördüm. Çok sinirlendim ve aşağı indim. Aşağı indiğimde komşum olan çift, çocuklara 'Nasıl salçamıza taş atarsınız' diye bağırıyordu. Küçücük bir şey, salça önemli değil, gelip geçici bir şey. Çocukları dövmesi çok kötü bir şey. Kıyamadığımız çocuklarımıza başka birinin el kaldırmasına müsaade edemem.





“ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU, SİNİRLE TOKAT ATTIĞINI SÖYLEMİŞ”

Komşumuzla birlikte karakola giderek şikayetçi olduk. Bizim istediğimiz, çocuklarımıza bunu yaşatanın cezasını bulmasını istiyoruz. Çocukları darp eden kişi emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu, sinirle tokat attığını söylemiş.





“6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ENSESİNE VURMUŞ”

Ama kamera kayıtlarında diğer çocuğa bir tokat değil bariz 5-6 kez vurduğu görülüyor. Benim çocuğum küçük, 6 yaşındaki çocuğun ensesine vurmuş, eşi de kulaklarını çekmiş.”