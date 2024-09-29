İHA
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinden yola çıkan saman yüklü tır, Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda kaza yaptı.
Kaza sonucu saman yüklü tır yola devrildi.
Devrilen araçta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
TIR ŞOFÖRÜ AĞIR YARALANDI
Kazada tır şoförü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekipler diğer yandan ise yanan tırı söndürdü.
Kazada tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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