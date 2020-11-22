- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı
Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı
Ayaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, tabancasıyla birlikte yakalanan saldırgan, gözaltına alındı.
- İHA
- 22.11.2020 - 15:28
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Osman D., mahallede karşılaştığı Sıddık Ş.'yi (40) sevgilisini rahatsız etmemesi için uyardı.
Çıkan tartışma üzerine Osman D. üzerinde taşıdığı silahla Sıddık Ş.'yi ayaklarından vurup olay yerinden kaçtı.
TABANCASIYLA YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sıddık Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Osman D., gözaltına alınırken, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.