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    Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı

    Ayaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, tabancasıyla birlikte yakalanan saldırgan, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 15:28
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    Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Osman D., mahallede karşılaştığı Sıddık Ş.'yi (40) sevgilisini rahatsız etmemesi için uyardı.

    Çıkan tartışma üzerine Osman D. üzerinde taşıdığı silahla Sıddık Ş.'yi ayaklarından vurup olay yerinden kaçtı.

    TABANCASIYLA YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sıddık Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri ise şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

    Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı #1

    Osman D., gözaltına alınırken, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı #2

    Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı #3

    Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı #4

    Kahramanmaraş’ta sevgilisini rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı #5

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