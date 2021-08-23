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    Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

    Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 20:43
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    Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

    Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Ilıca Beşen Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, C.T. (59) isimli şahıs arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.A. (63) isimli şahsı tabanca ile vurarak yaraladı.

    A.A. (63) kaldırıldığı K.S.Ü Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

    ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDA KAN AKTI

    Olay yerinde JASAT ve OYİT birlikte inceleme ve araştırma çalışmaları başlattı.

    Şüpheli C.T. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Payamlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş ta silahlı kavga: 1 ölü #1

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