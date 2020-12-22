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- Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Onikişubat İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
- İHA
- 22.12.2020 - 06:38
Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesinde meydana gelen olayda, Adem S., Mehmet K'nın evine giderek bir müddet konuşmadan sonra tartışmaya başladı.
Kapı önünde çıkan tartışmada Adem S. ile Mehmet K’yı tabanca ile vurarak yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Adem S. olay sonrası kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı.
Sol ayağından yaralanan Mehmet K’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.