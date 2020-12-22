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    Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

    Onikişubat İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 06:38
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    Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesinde meydana gelen olayda, Adem S., Mehmet K'nın evine giderek bir müddet konuşmadan sonra tartışmaya başladı.

    Kapı önünde çıkan tartışmada Adem S. ile Mehmet K’yı tabanca ile vurarak yaraladı.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

    Adem S. olay sonrası kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı.
    Sol ayağından yaralanan Mehmet K’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kahramanmaraş ta silahlı kavga: 1 yaralı #1

    Kahramanmaraş ta silahlı kavga: 1 yaralı #2

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