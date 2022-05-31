Kahramanmaraş'ta su tankerinin dehşet saçtığı anlar

Yokuştan inerken freni boşalan tankerin önce otomobile, daha sonra ise bir binanın bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde yokuş aşağı inen C.B. idaresindeki su tankerinin, bir anda freni boşaldı.

İHA'nın haberine göre; hızla aşağı inmeye devam eden su tankeri, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir apartmanın balkonuna çarparak bahçesine düştü.

Sürücünün sağlık durumu iyi

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan tanker sürücüsünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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"Otomobilimin maddi değerin ötesinde manevi bir kıymeti vardı"

Kazada park halindeki otomobil kullanılamaz hale gelirken otomobil sahibi, "Benim için otomobilimin maddi değerin ötesinde manevi bir kıymeti vardı. Bu şekildeki bir kazada kullanılamaz hale geldi. Üzgünüz ancak herhangi bir can kaybının yaşanmaması da sevindirici. Herkese geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan, su tankeri kamyon ve otomobil olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.