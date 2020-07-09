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    Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin şoförü öldü

    Andırın ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Körlü hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 06:50
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    Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin şoförü öldü

     

    Kahramanmaraş'ın Kesik Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Körlü yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayla evinin bahçesine girdi.

    Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, sürücü Ahmet Körlü'nün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin şoförü öldü #1

    HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ ANDIRIN DEVLET HASTANESİ MORGU'NA KALDIRILDI

    Bahçedeki 2 otomobilde de maddi hasarın oluştuğu kazada hayatını kaybeden Körlü'nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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