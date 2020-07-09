Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin şoförü öldü

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Andırın ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Körlü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Kesik Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Körlü yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayla evinin bahçesine girdi.

Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, sürücü Ahmet Körlü'nün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ ANDIRIN DEVLET HASTANESİ MORGU'NA KALDIRILDI

Bahçedeki 2 otomobilde de maddi hasarın oluştuğu kazada hayatını kaybeden Körlü'nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





























