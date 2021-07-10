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    Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

    Tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 14:42
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    Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Büyükyapalak Mahallesi'nde, Sivas’ın Ulaş ilçesinden gelen tarım işçilerini taşıyan Süleyman K. yönetimindeki S38 VN 945 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, sürücü ile birlikte kamyonette bulunan 8 kişi yaralandı.

    Kaza ihbarının ardından, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, ev eşyası dolu kamyonetin kasasından güçlükle çıkarılabildi.

    YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Tamamı aynı aileden olan yaralılar, peş peşe ambulanslara alınarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralıların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

    Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

    Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi VİDEO

    Kahramanmaraş ta tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi #1

    Kahramanmaraş ta tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi #2

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