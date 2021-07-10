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- Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi
- İHA
- 10.07.2021 - 14:40
- Güncelleme : 10.07.2021 - 14:42
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Büyükyapalak Mahallesi'nde, Sivas’ın Ulaş ilçesinden gelen tarım işçilerini taşıyan Süleyman K. yönetimindeki S38 VN 945 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile birlikte kamyonette bulunan 8 kişi yaralandı.
Kaza ihbarının ardından, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ev eşyası dolu kamyonetin kasasından güçlükle çıkarılabildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Tamamı aynı aileden olan yaralılar, peş peşe ambulanslara alınarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi VİDEO