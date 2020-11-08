Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

47 yaşındaki adamı AFAD ve itfaiye ekibi kurtardı. Ayaklarında ezilmeler olan adam, hastanede tedaviye alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Dereli Mahallesi'nde Osman Kutlu (47), tarlada çalıştığı sırada her iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı.

Ayakları ters dönen Kutlu'nun acı içinde yardım istediği yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AYAĞINDA EZİLMELER BULUNUYOR

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonunda ayakları kurtarılan Osman Kutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Kutlu'nun ayaklarında ezilmeler bulunduğu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesına kaptırdı İZLE