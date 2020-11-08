Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.18
-0.89%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

    47 yaşındaki adamı AFAD ve itfaiye ekibi kurtardı. Ayaklarında ezilmeler olan adam, hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 16:45
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 16:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Dereli Mahallesi'nde Osman Kutlu (47), tarlada çalıştığı sırada her iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı.

    Ayakları ters dönen Kutlu'nun acı içinde yardım istediği yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    AYAĞINDA EZİLMELER BULUNUYOR

    Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonunda ayakları kurtarılan Osman Kutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedaviye alınan Kutlu'nun ayaklarında ezilmeler bulunduğu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesına kaptırdı İZLE

    Kahramanmaraş ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı #1

    Kahramanmaraş ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı #2

    Kahramanmaraş ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı #3

    Kahramanmaraş ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı #4

    Kahramanmaraş ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir