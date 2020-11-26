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    Kahramanmaraş'ta tartıştığı annesini öldürdü

    Oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklanan 56 yaşındaki kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.11.2020 - 13:27
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    Kahramanmaraş'ta tartıştığı annesini öldürdü

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Düzenli Sokak'ta yaşayan Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

    ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yurdagül Ö.'nün cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Hakan Ö. ise bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, ifade vermek için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Kahramanmaraş ta tartıştığı annesini öldürdü #1

    Kahramanmaraş ta tartıştığı annesini öldürdü #2

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